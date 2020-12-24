Россиянам дали право удалять персональные данные из общего доступа. Что это значит?

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Оператор, которому граждане предоставляют сведения о себе, должен получить разрешение на конкретные действия: размещение их в открытом доступе, передача третьим лицам и пр.

Сегодня вы даете разрешение на длинный перечень действий с вашими данными так — ставите галочку рядом с пунктом "разрешаю обработку". Мало кто читает текст согласия, в котором сказано, что оператор может делать со сведениями о вас.

Теперь оператор будет не предлагать поставить одну галочку, а спрашивать, какие данные можно публиковать и передавать сторонним компаниям. Предполагается, что пользователь сможет устанавливать условия этой обработки и запрещать передавать информацию о себе куда-то еще. По мнению Антона Горелкина, автора законопроекта, "люди впервые начнут задумываться, прежде чем дать согласие на обработку своих персональных данных в Сети". Пользователи, по мнению экспертов, публикуют о себе слишком много личной информации.

Закон запрещает компаниям собирать общедоступные персональные данные из профилей в социальных сетях. Даже при условии, что аккаунты человека открыты.

Граждане смогут потребовать от оператора удалить свои профили (речь, например, про соцсеть или сайт объявлений) и прекратить распространение своих персональных данных.

"Главное изменение — это возможность потребовать удаления всей информации о себе. Сейчас, если вы удаляете свой аккаунт в социальной сети, он просто перестает быть видимым. А вся информация о вас и ваших действиях на ресурсе сохраняется в системе и может быть использована как угодно, вас об этом не уведомят. Мой законопроект обяжет оператора в ответ на ваш запрос удалить вообще все данные, касающиеся вашей персоны", — пишет Антон Горелкин в своем Telegram-канале.