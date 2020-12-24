Правительство Амурской области рекомендовало сделать 31 декабря выходным

"Правительство Амурской области рекомендует предоставить сотрудникам выходной 31 декабря. Распоряжение об этом сегодня подписал губернатор Василий Орлов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документом рекомендовано предоставить дополнительный оплачиваемый день отдыха или же, с письменного согласия работника, день отдыха, предоставленный в связи с привлечением к работе в иной выходной или праздничный день.

Решение сделать 31 декабря выходным днем приняли и в других дальневосточных регионах (Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная область, Забайкалье и Бурятия). В Хабаровском крае глава региона посоветовал работодателям разрешить 31 декабря не работать женщинам.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.