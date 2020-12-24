Разработчик сообщил, что "лайт-вакцина" от коронавируса - это первый компонент "Спутник V"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Лайт-вакцина" против нового коронавируса - это первый компонент вакцины "Спутник V" и не является новым, отдельным вакцинным препаратом, сообщил ТАСС в четверг заместитель директора Центра им. Гамалеи Борис Народицкий.

"Лайт [вакцина]", о которой сейчас идет речь, это ровно то же самое, что первый компонент нашей вакцины ["Спутник V"], - пояснил ученый.

Народицкий отметил, что ввиду этого о патентовании "лайт-вакцины" сегодня речи не идет, однако в будущем, когда в целом "Спутник V" будет совершенствоваться, тогда будет приниматься решение о патентовании нововведений. "В будущем мы, конечно, будем совершенствовать вакцину в целом, оба компонента, просто как любой продукт он всегда имеет что совершенствовать. Это все в будущем и не касается сегодняшнего дня", - сказал он.

О "лайт-вакцине" ранее сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, продолжительность действия данного препарата будет меньше, однако появится возможность привить гораздо больше людей. Как пояснил позже директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, иммунитет от применения "лайт-вакцины" формируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении около 3-4 месяцев. Главная задача применения такого препарата - уменьшить число смертей от коронавирусной инфекции в тех странах, где смертности очень высокая. При это в России будет применяться традиционная вакцинация двумя компонентами.