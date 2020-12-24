Власти Приморья объявили 31 декабря выходным днем

ТАСС, 24 декабря. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал указ об объявлении 31 декабря выходным днем для сотрудников органов государственной власти. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

"Губернатор Приморья подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья", - говорится в сообщении.

Также власти рекомендовали руководителям остальных организаций поступить аналогичным образом.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.