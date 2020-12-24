{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Власти Приморья объявили 31 декабря выходным днем

Работать не будут сотрудники органов государственной власти

ТАСС, 24 декабря. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал указ об объявлении 31 декабря выходным днем для сотрудников органов государственной власти. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

На эту тему
В каких российских регионах 31 декабря объявили выходным

"Губернатор Приморья подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья", - говорится в сообщении.

Также власти рекомендовали руководителям остальных организаций поступить аналогичным образом.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияПриморский крайНовый год и Рождество - 2021
Пандемия COVID-19
В России завершили исследования вакцины "Спутник V" на лицах старше 60 лет
Читать полностью