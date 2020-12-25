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Пандемия COVID-19

СМИ: в Японии выявили новый штамм коронавируса у вернувшихся из Великобритании

Правительство страны приостановило с 24 декабря въезд иностранцев из Соединенного Королевства

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Японии выявили заражение новым штаммом коронавируса у двоих человек, которые вернулись в страну из Великобритании. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

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23 декабря генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что правительство Японии с 24 декабря приостанавливает въезд иностранцев из Великобритании в рамках поездок, обеспеченных принимающей стороной.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.

Теги
ЯпонияВеликобританияПандемия COVID-19
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