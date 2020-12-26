Калининградские власти рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным днем

"Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Калининградской области, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работников либо перенести рабочий день 31 декабря 2020 года на другой выходной день", - говорится в распоряжении.

В пятницу в пресс-службе областного правительства журналистам сообщили, что 31 декабря объявлен выходным для бюджетников и госслужащих с переносом рабочего дня на один из нерабочих дней января.

Ранее в ходе заседания Госсовета президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря нерабочим днем.