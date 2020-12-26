{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Калининградские власти рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным днем

Ранее 31 декабря объявили выходным днем в области для госслужащих и работников бюджетной сферы

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным днем с сохранением заработной платы сотрудникам. Соответствующий документ размещен в субботу на сайте регионального правительства.

На эту тему
История изменений праздничных и выходных дней на Новый год

"Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Калининградской области, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работников либо перенести рабочий день 31 декабря 2020 года на другой выходной день", - говорится в распоряжении.

В пятницу в пресс-службе областного правительства журналистам сообщили, что 31 декабря объявлен выходным для бюджетников и госслужащих с переносом рабочего дня на один из нерабочих дней января.

Ранее в ходе заседания Госсовета президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря нерабочим днем.

Теги
РоссияКалининградская областьНовый год и Рождество - 2021
На Хайнане открылся культурно-информационный центр Белоруссии
В церемонии открытия принял участие генеральный консул Белоруссии в Гуанчжоу Андрей Попов
Читать полностью