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Пандемия COVID-19

В регионе Мадрид выявили четыре случая заражения новым штаммом коронавируса

По информации газеты El Mundo, заразившиеся прибыли из Великобритании

МАДРИД, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство испанского автономного сообщества Мадрид подтвердило четыре случая заражения в регионе новым штаммом коронавируса, о выявлении которого ранее объявили власти Великобритании. Об этом сообщила в субботу газета El Mundo.

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По ее информации, речь идет о лицах, прибывших из Соединенного Королевства. В этой связи власти Мадрида призвали жителей соблюдать ограничительные меры, принятые для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее в Минздраве Испании заявляли, что пока в стране не было зафиксировано случаев заражения новым штаммом коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.

Теги
ИспанияВеликобританияПандемия COVID-19
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