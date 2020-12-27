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Пандемия COVID-19

Китай прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Мера действует до 10 января

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Китайские власти с 28 декабря полностью прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье Управление гражданской авиации КНР.

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Как уточняется в распространенном заявлении, данная мера носит временный характер и действует до 10 января. Соответствующее решение распространяется как на китайские, так и на зарубежные авиакомпании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот штамм распространяется быстрее известных и может быть на 70% более заразен.

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КитайПандемия COVID-19
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