Китай прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Китайские власти с 28 декабря полностью прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье Управление гражданской авиации КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, данная мера носит временный характер и действует до 10 января. Соответствующее решение распространяется как на китайские, так и на зарубежные авиакомпании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот штамм распространяется быстрее известных и может быть на 70% более заразен.