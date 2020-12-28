В Минюсте считают, что минимальный срок лишения адвокатов статуса надо увеличить до 5 лет

"Если мы считаем, что надо ограничивать каким-то сроком, то, наверное, лишать статуса нужно минимум на пять лет", - сказал Чуйченко в интервью ТАСС, комментируя тему запрета на профессию для адвокатов, нарушивших кодекс этики и закон об адвокатуре.

Министр напомнил о контрольно-надзорном отношении Минюста к адвокатуре и предложил координировать ее действие с государством. "Например, Минюст должен принимать активное участие в экзамене адвокатов. Минюст должен вести единый государственный реестр адвокатов, чтобы не было сомнительных игр, когда адвокат, лишенный в одном регионе своего статуса, идет и спокойно получает адвокатский статус в другом", - предложил Чуйченко.

Он отметил, что недовольны ситуацией в российской адвокатуре не только Минюст, но и сама адвокатура, а также люди, которые зачастую не получают должного уровня работы по представлению их интересов в судах и других органах. "К сожалению, на сегодняшний день у нас адвокат воспринимается или как какой-то "решала", или как шоумен в ток-шоу на телевидении, или как колумнист в журналах светской хроники. Все это имеет право быть, но никаким образом не относится к профессиональной адвокатской деятельности", - считает министр.

Чуйченко добавил, что деятельность адвоката - это часть правосудия и это серьезная, даже квазигосударственная работа с точки зрения поставленных задач. Он отметил, что адвокатура остается независимым институтом, но в ней должен в полную меру заработать принцип саморегулирования, который принесет порядок. "Я думаю, что в ближайшее время нам с адвокатским сообществом нужно как следует все обсудить, поспорить, прийти к консенсусу, подготовить документы, которые определят суть наших дальнейших взаимодействий", - заключил министр.

Предложения адвокатуры

Ранее президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко заявлял, что при обсуждении поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката прозвучала идея, чтобы адвокат, лишенный статуса, во второй раз имел право на повторную попытку вступить в ряды адвокатуры не ранее, чем через пять лет. Поправки в КПЭА будут обсуждаться на Всероссийском съезде адвокатов весной 2021 года.

По словам Пилипенко, они уже встречались с министром юстиции на совещании в канун Дня юриста, чтобы очертить контуры этого совместного недовольства теми обстоятельствами, которые могли бы вызвать у министра критику. Он отметил, что адвокатуру устраивают существующие сейчас взаимоотношения с Минюстом. При этом не исключается определенное реформирование, но ничего революционного адвокатура не ожидает.