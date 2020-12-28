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Мурманский губернатор поручил оказать помощь семьям моряков с затонувшего траулера "Онега"

Судьба 17 членов экипажа по-прежнему остается неизвестной

МУРМАНСК, 28 декабря. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильным министерствам правительства оказать помощь семьям моряков с затонувшего в Баренцевом море траулера "Онега". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

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В свою очередь губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на своей странице в Instagram сообщил, что рыболовный промысел судно с портом прописки в Мурманске вело в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли.

Источник в оперативных структурах сообщил ТАСС, что спасенных с затонувшего судна моряков доставят в Мурманск.

По предварительным данным, в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 "Онега". В воде оказались 19 членов экипажа. Двоих удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

Возбуждено уголовно дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского судна".

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