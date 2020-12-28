Адвокатура не считает нужным увеличить минимальный срок лишения адвоката статуса до 5 лет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская адвокатура не считает необходимым увеличивать до пяти лет минимальный срок лишения адвокатов статуса за нарушения. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Генри Резник.

"Нарушения бывают разные, и общий принцип индивидуализации ответственности должен работать не только к назначению взыскания, но и к определению срока отлучения адвоката от профессии. Полагаю, что норма, содержащаяся сейчас в Кодексе профессиональной этики адвоката, разумна, поскольку предполагает дифференциацию этих последствий для адвоката", - сказал Резник, комментируя предложение министра юстиции РФ.

Он также отметил, что пять лет как минимальный срок зачастую превышает срок давности и действия судимости за совершение преступления. "Поэтому к данному вопросу надо подходить разумно и с учетом характеристики самого нарушения, которое допустил адвокат, обстоятельств, которые на это повлияли, отношения адвоката к допущенному нарушению и личности самого адвоката", - сказал вице-президент ФПА.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, комментируя тему запрета на профессию для адвокатов, нарушивших кодекс этики и закон об адвокатуре, сказал в интервью ТАСС, что если и ограничивать лишение статуса каким-то сроком, то минимум надо поднять до пяти лет. Министр также предложил координировать работу адвокатуры с государством. Например, Минюст должен принимать активное участие в экзамене адвокатов. Минюст должен вести единый государственный реестр адвокатов, чтобы не было сомнительных игр, когда адвокат, лишенный в одном регионе своего статуса, идет и спокойно получает адвокатский статус в другом.

Ранее президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко заявлял, что при обсуждении поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката прозвучала идея, чтобы адвокат, лишенный статуса, во второй раз имел право на повторную попытку вступить в ряды адвокатуры не ранее, чем через пять лет. Поправки в КПЭА будут обсуждаться на Всероссийском съезде адвокатов весной 2021 года.