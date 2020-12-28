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Пандемия COVID-19

СМИ: в области Финляндии на границе с Россией выявили заражение новым штаммом коронавируса

По данным газеты Kouvolan Sanomat, носитель вируса прилетел на рождественские каникулы в область Кюменлааксо из Великобритании

ХЕЛЬСИНКИ, 28 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения обнаруженным ранее в Великобритании новым штаммом коронавируса был выявлен в Финляндии на территории граничащей с Россией области Кюменлааксо. Об этом во вторник сообщила газета Kouvolan Sanomat.

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По ее данным, носитель вируса прилетел на рождественские каникулы в Финляндию из Великобритании. Медикам удалось установить круг лиц, с которыми контактировал инфицированный, и таким образом оставить распространение инфекции.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

Теги
ФинляндияРоссияПандемия COVID-19
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