"Последний император моды". Каким запомнили Пьера Кардена

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Франция прощается с модельером Пьером Карденом. Кутюрье умер во вторник утром в возрасте 98 лет в Американском госпитале в Нейи-сюр-Сен недалеко от Парижа.
На протяжении многих лет он оказывал большое влияние на развитие французской моды. "Спасибо, месье Карден, за то, что открыли мне двери моды и сделали мою мечту реальностью", - написал в Twitter один из его учеников и друзей, кутюрье Жан-Поль Готье. Другой друг мастера, бывший министр культуры Франции Жак Ланг назвал Кардена "последним императором моды, гениальным революционером тканей, формы и цвета".
В историю он вошел как первый модельер, избранный в состав Академии изящных искусств Франции. Во вторник эта академия назвала его смерть "огромной потерей для всех".
Начало творческого пути
Сын эмигрантов из Италии, переехавших во Франции в 1924 году, он мечтал в детстве о карьере актера, но в 14 лет поступил в ученики к портному, а затем решил стать самостоятельным мастером. Свой творческий путь Карден начал с шитья галстуков, а в итоге стал известным модельером. Первую собственную коллекцию модной одежды он создал уже в 1953 году.
Именно ему принадлежит концепция "прет-а-порте", готовой одежды, сделавшая моду демократичной. Проекты Кардена связаны не только с одеждой, но и с аксессуарами, духами и даже гостиницами и ресторанами. Так, его парижский ресторан Maxim's является одним из самых известных в городе.
Костюмы для Beatles
Карден был убежден, что одного таланта и вкуса недостаточно, все решает стиль. Он постоянно экспериментировал - с формой, цветом, материалом.
В 60-е годы именно Карден создал сценические костюмы группы Beatles, ставшие частью имиджа коллектива. Многие его коллекции созданы с использованием космической тематики. Модельер любил называть себя "хозяином в своем доме, независимым человеком, который творит свою судьбу сам".
По его убеждению, в современном мире для моды нет границ. "Она стала интернациональной, как телекоммуникации, интернет, - замечал он. - Ее волны распространяются с такой же огромной скоростью". По просьбе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Карден многие годы выполнял обязанности ее посла доброй воли.
Дефиле на Красной площади
Карден всегда говорил, что работает ради искусства, был большим поклонником авангарда. "Но важно считаться с тенденциями, настроениями публики, тех, кто, надеюсь, будет не только восхищаться коллекцией, но и покупать модели "от Кардена", - говорил он.
Пьер Карден был автором в общей сложности 800 открытий в разных областях моды. Марку Pierre Cardin можно сейчас встретить повсюду в мире. В 2018 году Forbes оценил его бренд в €600 млн. По другим оценкам, эта сумма составляла не менее €1 млрд. Парижский журнал Le Point назвал его "гением бизнеса и стиля".
Первый среди послов французской моды, Карден начал ездить в Москву еще в 1960-е годы прошлого века, когда состоялись первые показы его коллекций. С тех пор он более 30 раз бывал в Москве. Одной из самых известных его премьер стало дефиле коллекций его Дома на Красной площади в Москве, собравшее в 1991 году десятки тысяч зрителей. Он любил бывать также в Калуге, где обязательно посещал Музей космонавтики. "Полет Гагарина изменил мир", - говорил модельер.
Благотворительность модельера
Модельер был меценатом, он учредил премию для молодых дизайнеров. Также он любил театр и ставил спектакли в Провансе в развалинах замка XI века, который принадлежал в свое время маркизу де Саду.
В дни его юбилеев на сцене открытого Карденом театра на Елисейских полях звучали произведения Петра Чайковского. Именно благодаря модельеру рок-опера Алексея Рыбникова "Юнона и Авось" на стихи Андрея Вознесенского стала популярной в начале 1980-х за границами Советского Союза. В 1983 году меценат представил парижской публике одноименный спектакль "Ленкома" в постановке Марка Захарова на сцене Espace Cardin в Париже. Последующие гастроли московского театра в Нью-Йорке состоялись также при его прямом содействии.
Карден совершал поездки в разные страны, организовывал фестивали, готовил театральные премьеры. Кутюрье дружил с Майей Плисецкой, Родионом Щедриным, Мстиславом Ростроповичем, Галиной Вишневской, Андреем Вознесенским, многими другими представителями русской и мировой культуры. "Месье Пьер Карден, вы ушли, чтобы присоединиться к вашей Жанне и прочим великим", - в частности, написала в Instagram после его смерти французская певица и модель Карла Бруни, имея в виду актрису Жанну Моро, с которой у модельера был роман.