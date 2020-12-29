"Последний император моды". Каким запомнили Пьера Кардена

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Франция прощается с модельером Пьером Карденом. Кутюрье умер во вторник утром в возрасте 98 лет в Американском госпитале в Нейи-сюр-Сен недалеко от Парижа.

"Мой любимый Карден" Как великий кутюрье шил костюмы для Большого театра, дружил с Майей Плисецкой и вдохновлялся полетом Гагарина

На протяжении многих лет он оказывал большое влияние на развитие французской моды. "Спасибо, месье Карден, за то, что открыли мне двери моды и сделали мою мечту реальностью", - написал в Twitter один из его учеников и друзей, кутюрье Жан-Поль Готье. Другой друг мастера, бывший министр культуры Франции Жак Ланг назвал Кардена "последним императором моды, гениальным революционером тканей, формы и цвета".

В историю он вошел как первый модельер, избранный в состав Академии изящных искусств Франции. Во вторник эта академия назвала его смерть "огромной потерей для всех".

Начало творческого пути

Сын эмигрантов из Италии, переехавших во Франции в 1924 году, он мечтал в детстве о карьере актера, но в 14 лет поступил в ученики к портному, а затем решил стать самостоятельным мастером. Свой творческий путь Карден начал с шитья галстуков, а в итоге стал известным модельером. Первую собственную коллекцию модной одежды он создал уже в 1953 году.

Именно ему принадлежит концепция "прет-а-порте", готовой одежды, сделавшая моду демократичной. Проекты Кардена связаны не только с одеждой, но и с аксессуарами, духами и даже гостиницами и ресторанами. Так, его парижский ресторан Maxim's является одним из самых известных в городе.

Костюмы для Beatles

Карден был убежден, что одного таланта и вкуса недостаточно, все решает стиль. Он постоянно экспериментировал - с формой, цветом, материалом.

В 60-е годы именно Карден создал сценические костюмы группы Beatles, ставшие частью имиджа коллектива. Многие его коллекции созданы с использованием космической тематики. Модельер любил называть себя "хозяином в своем доме, независимым человеком, который творит свою судьбу сам".

По его убеждению, в современном мире для моды нет границ. "Она стала интернациональной, как телекоммуникации, интернет, - замечал он. - Ее волны распространяются с такой же огромной скоростью". По просьбе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Карден многие годы выполнял обязанности ее посла доброй воли.

Дефиле на Красной площади

Карден всегда говорил, что работает ради искусства, был большим поклонником авангарда. "Но важно считаться с тенденциями, настроениями публики, тех, кто, надеюсь, будет не только восхищаться коллекцией, но и покупать модели "от Кардена", - говорил он.