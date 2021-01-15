Великобритания сделает 10-дневную самоизоляцию обязательной для всех въезжающих в страну

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Соблюдение режима самоизоляции после прибытия в Великобританию станет с 18 января обязательным для всех въезжающих на территорию королевства. Как объявил в пятницу на вечерней пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон, власти отменяют правило о транспортных коридорах, освобождавшее от соблюдения 10-дневного карантина людей, прибывающих в королевство из определенных стран.

"Вчера мы ограничили авиасообщение со странами Южной Америки и Португалией, а чтобы защитить нас от угрозы пока не выявленных штаммов [коронавируса] с 04:00 понедельника (07:00 18 января мск - прим. ТАСС), мы также временно закроем все транспортные коридоры", - сказал Джонсон, уточнив, что новое правило распространяется на все части Соединенного Королевства. Он также напомнил, что с 18 января все въезжающие на территорию страны должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия в страну. За отсутствие отрицательного теста нарушителям грозят штрафы в размере до £500 (50 тыс. рублей по текущему курсу), а за несоблюдение режима самоизоляции - от £1 тыс. до £10 тыс. (100 тыс. и 1 млн рублей соответственно).

Великобритания является одним из немногих государств Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии. Правило о соблюдении режима самоизоляции въезжающими из-за рубежа начало действовать 8 июня, однако уже в июле были открыты транспортные коридоры, связавшие Великобританию примерно с 50 странами и территориями. Прибывающие оттуда люди не обязаны изолироваться. Впоследствии значительная часть транспортных коридоров была закрыта по решению британских властей, а в декабре после выявления нового штамма коронавируса в Великобритании десятки стран приостановили авиасообщение с королевством.

Сложная ситуация

В ходе пресс-конференции главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил о том, что в ближайшие недели ожидает улучшения крайне сложной эпидемиологической обстановки в стране, ослабления нагрузки на больницы и снижения числа отмечаемых ежедневно смертей. Согласно выводам исследователей из Кембриджского университета, в некоторых частях Англии число случаев заражения начинает стабилизироваться, а в других, возможно, достигло пика и скоро пойдет на спад. При этом Джонсон подчеркнул, что пока время говорить о возможном ослаблении введенного 4 января карантина не пришло, а также призвал всех жителей страны сохранять максимальную бдительность и строго придерживаться действующих ограничений.