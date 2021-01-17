Володин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Антошкина

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Герой Советского Союза депутат Госдумы Николай Антошкин беззаветно служил Родине, был автором многих важных законов. Об этом в воскресенье заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя сообщение о смерти Антошкина в возрасте 78 лет.

"После тяжелой болезни ушел из жизни наш товарищ - депутат Государственной думы Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин. Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле", - приводится цитата Володина в сообщении на сайте Госдумы.

По его словам, Антошкин пользовался уважением россиян, обладал авторитетом среди своих коллег. "В Государственной думе работал с 2014 года, был автором многих важных законов", - напомнил председатель нижней палаты, добавив, что Антошкин был настойчивым и отзывчивым человеком. Володин выразил соболезнования его близким.

Руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, чьи слова приводятся на сайте Госдумы, тоже отметил, что Антошкин "был замечательным, отзывчивым человеком, который искренне сопереживал людям". "Для всех, кто знал Николая Тимофеевича, его смерть является невосполнимой утратой", - подчеркнул единоросс.