МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил представитель киножурнала.

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"Бориса Юрьевича похоронили", - сказал собеседник агентства. Церемония похорон была организована для близкого круга - семьи и друзей.

Ранее с Грачевским в Доме кино простились сотни коллег, друзей и поклонников.

Худрук "Ералаша" умер на 72-м году жизни 14 января. Ранее у него был диагностирован коронавирус.