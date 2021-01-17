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Умер Борис Грачевский

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония похорон была организована для семьи и друзей
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил представитель киножурнала.

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"Бориса Юрьевича похоронили", - сказал собеседник агентства. Церемония похорон была организована для близкого круга - семьи и друзей.

Ранее с Грачевским в Доме кино простились сотни коллег, друзей и поклонников.

Худрук "Ералаша" умер на 72-м году жизни 14 января. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

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РоссияУмер Борис Грачевский
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