Чешские ученые подтвердили появление в стране "британского" штамма коронавируса

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Государственный медицинский институт Чехии подтвердил в понедельник появление в республике "британского" штамма коронавируса, который распространяется значительно быстрее обычного. Об этом сообщила журналистам его пресс-секретарь Клара Долакова.

"Государственный медицинский институт подтверждает появление "британского" штамма коронавируса", - отметила она.

Британская мутация коронавируса, по словам Долаковой, распространяется примерно на 40% быстрее обычной. Постепенно она может оказаться доминирующей. Медики и общественность должны быть готовы к этому.

В Чехии общее число заразившихся коронавирусом за время эпидемии составило 891 852. От инфекции умерли 14 449 жителей республики. На данный момент в стране, население которой составляет 10,71 млн, лечение проходят 144 957 инфицированных. Десять из них заразились "британским" штаммом вируса. Госпитализированы 6 330 больных, из которых 1 081 находится в тяжелом состоянии.

В Чехии сохраняются масочный режим и жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 тыс. крон (примерно €1,9 тыс.), для юридических - 3 млн крон (около €115 тыс.). Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.