В Алтайском крае разработают кодекс поведения в родительских чатах

БАРНАУЛ, 19 января. /ТАСС/. Депутаты в Алтайском крае предложили создать этический кодекс поведения в родительских чатах школ для того, чтобы защитить учителей от нападок родителей. Потребность введения ответственности за обсуждение учителей спровоцировала скандальная история увольнения Татьяны Кувшинниковой из-за публикации в соцсетях ее фотографий в купальнике, сообщил ТАСС во вторник зампредседателя комитета Алтайского краевого законодательного собрания по правовой политике Сергей Писарев.

"В настоящее время мы работаем над законом "О статусе педагогического работника", там есть раздел о защите чести и достоинства. В рамках его обсуждения я предложил создать этический кодекс поведения в родительских чатах. Ситуация назревала с момента, когда начались перестроечные моменты в системе образования и традиционное родительское собрание перевели в электронный формат. Сейчас мы уже наблюдаем, как родители обозлены на школы: в чатах они начинают обсуждать одежду, личную жизнь учителя бранными словами", - сказал Писарев.

Он уточнил, что в кодексе предлагается зафиксировать моменты, которые запрещают обсуждать в чате одежду, внешний вид, личную жизнь учителей, а также родителей учеников. Писарев предлагает такой документ выдавать всем родителям, которые приводят своих детей в первый класс во всех школах края.

"Власти должны помочь школам разработать такие документы. Я бы вернул классные родительские собрания и закрыл бы чаты вообще. Это, конечно, не представляется возможным, поэтому допустимо использование родительских чатов только с целью решения текущих школьных вопросов, культурно и достойно. Беда в том, что чаты читают дети и обсуждают их потом. <...> Мы уродуем детей этими чатами", - подчеркнул Писарев.

Также он отметил, что в регионе в феврале ожидается принятие закона "О статусе педагогического работника", в котором будет отдельная статья по защите педагогов. Предложения о мерах защиты учителей пока находятся на стадии обсуждения, но уже известно, что в документе могут закрепить право учителей на бесплатную юридическую помощь. Закон вобрал в себя все подзаконные акты, касающиеся статуса педагога в Алтайском крае, и после его принятия учителя смогут руководствоваться одним общим документом в повседневной деятельности - это сделано для удобства педагогов.

Кроме того, по инициативе педуниверситетов и колледжей края закон предлагает приносить педагогическую клятву при выпуске из образовательных учреждений. По словам Писарева, на разработчиков закона уже обрушилась масса критики за планируемое нововведение. Однако он заверил, что никаких дисциплинарных мер нарушение клятвы не повлечет.