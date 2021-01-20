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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия не комментирует возможную регистрацию "Спутника V" в ЕС в феврале

Ранее в РФПИ заявили, что ожидают, что процесс постепенной экспертизы для дальнейшей регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС начнется в феврале

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о том, что процесс постепенной экспертизы для дальнейшей регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС начнется в феврале.

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"Вам придется обратиться по этому вопросу к Европейскому медицинскому агентству, так как именно оно отвечает за регистрации", - сказал в среду корреспонденту ТАСС представитель ЕК.

Как сообщил ранее журналистам представитель РФПИ, Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что процесс постепенной экспертизы для дальнейшей регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС начнется в феврале. Он также сказал, что решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении "Спутнику V" регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

22 января Всемирная организация здоровья (ВОЗ) начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки "Спутник V".

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РоссияПандемия COVID-19
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