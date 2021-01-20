Около 32 тыс. добровольцев получили обе дозы вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около 32 тыс. добровольцев в рамках клинических испытаний получили обе дозы вакцины "Спутник V". Об этом в среду заявил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", член-корреспондент РАН Денис Логунов.

"Сегодня более 33 тыс. человек получили первую дозу компонента - это компонент на основе аденовируса 26-го серотипа. И уже почти 32 тыс. получили оба компонента. То есть, практически набор в клиническое исследование закончен", - сказал он на пресс-конференции.

Логунов добавил, что в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз вакцин, в ближайшее время планируется выпустить еще не менее 2,6 млн доз.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября. Всего в программе должны были принять участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины. Однако Минздрав РФ принял решение прекратить привлечение добровольцев. В ведомстве отметили, что набранная группа участников позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени.