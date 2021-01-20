Венгерский регулятор рекомендовал одобрить российскую вакцину от коронавируса

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и одобрил допуск этого препарата. Об этом сообщило в среду венгерское интернет-издание Index .

По его данным, это стало важным шагом для начала вакцинации российской вакциной в Венгрии. В настоящее время остаются только данные лабораторных и других исследований Национального центра общественного здравоохранения, после которых могут быть налажены массовые поставки препарата из России, пишет издание. Как отмечается, детали поставок вакцины в Венгрию обсудит глава МИД страны Петер Сийярто во время визита в Россию.

В публикации поясняется, что Венгрия в качестве члена ЕС должна запросить сертификацию этой вакцины в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, но из-за чрезвычайной ситуации она также может самостоятельно вывести вакцину на свой рынок. Однако в таком случае ответственность за применение препарата будет лежать только на Венгрии.

Как сообщал МИД РФ, российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с главой МИД Венгрии Петером Сийярто 22 января в Москве широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе и практические аспекты взаимодействия государств по борьбе с коронавирусом.

8 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Венгрия продолжает переговоры с Россией о закупке вакцины от нового коронавируса, потому что ЕС закупает вакцины слишком медленно. Ранее он высоко оценил российскую вакцину. Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.