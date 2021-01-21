Россия закупит за рубежом препарат прокарбазин для онкобольных

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Препарат для онкобольных прокарбазин, который давно не поставлялся в Россию, будет закуплен за рубежом. Его получат все, кто в этом нуждаются, заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин", - сказал глава кабмина, отметив, что это лекарство давно не поставлялось в РФ.

"Теперь его получат все, кто в этом нуждаются", - заверил премьер. "Важно контролировать, как распределяется закупленный препарат, и отслеживать потребность в нем", - добавил Мишустин.

Он отметил, что сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, но помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе онкологическими. "Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание", - сказал Мишустин, подчеркнув, что "правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что для скорейшего покрытия дефицита лекарств, которые в России не производятся, были завезены в страну препараты онкаспар и мелфалан, готовится к ввозу препарат прокарбазин.