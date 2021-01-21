Хинштейн считает, что организация треш-стримов подпадает под действующие нормы УК

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Организация треш-стримов подпадает под действующие нормы Уголовного кодекса (УК) РФ, инициатива сенатора Алексея Пушкова дополнить статью 282 УК РФ наказанием за такие действия не обсуждалась в комитете Госдумы по информполитике. Об этом в четверг заявил ТАСС глава комитета Александр Хинштейн.

"С нами эта инициатива не обсуждалась. Оценить ее пока не могу. Действующая редакция статьи 282 УК РФ уже охватывает интернет. Принципиальной разницы между унижением человеческого достоинства в стриме или на обычном сайте пока не понимаю, но, возможно, автор сумеет ее обосновать", - сказал парламентарий.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил дополнить статью 282 УК РФ наказанием за треш-стримы в виде штрафов, общественных работ и лишения свободы на срок до шести лет. По его мнению, в будущем законопроекте необходимо вычленить стримы, содержащие элементы насилия, угрозы для здоровья и унижение человеческого достоинства, из общего потока трансляций, и законодательно запретить их. Также среди его предложений - предписать интернет-платформам самим фильтровать треш-стримы.

Действующая редакция статьи 282 УК РФ запрещает действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием интернета.

Одним из резонансных случаев стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), в ходе которой умерла девушка. 4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года, это решение обжаловал адвокат. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).