Лучшая версия себя. Пять дней с Samsung Galaxy S21

В этом году в борьбе за пользователя маркетологи Samsung сделали очевидную ставку на скорость. По сравнению с прошлым годом продажи новой линейки начнутся на полтора месяца раньше. Таким образом, флагманам придется соперничать с уже вышедшими Iphone 12, но пока не с прямыми конкурентами в группе "андроид-фонов" — теми же Huawei, которые представят новинки только весной. Не связана ли такая спешка с неуверенностью в преимуществах новой линейки? В этот раз Samsung предоставил ТАСС на тестирование только базовую модель — поэтому поговорим о ней. S21 — единственная из трех новинок, к которой применимо понятие "компакт", ее габариты — 151,7 × 71,2 × 7,9 мм. По сравнению с предшественником корпус подрос только в ширину, да и то на пару миллиметров. Аппарат все еще хорошо сидит в руке (хотя до кнопок громкости дотягиваешься уже с трудом), спокойно помещается в карман и не ощущается как гирька. Хотя кто знает, не войдут ли в моду увесистые смартфоны после вынужденной домашней отсидки. Модуль камер теперь выглядит брутально: металлическая пластина с глазками контрастирует с корпусом и составляет единое целое с ободком. Кому-то она навевает ассоциации с лицевой пластиной Кано из игр "Мортал Комбат". Кто-то даже сравнивает ее с кастетом. Все же, учитывая, что именно эта деталь отвечает за львиную долю визуальных отличий смартфонов, — Samsung удалось выделиться.

В S21, в отличие от старших братьев (и от прошлогодней модели), задняя крышка не стеклянная, а пластиковая. Хотя сочетание стекла и металла традиционно смотрится благороднее, здесь различие не так бросается в глаза за счет цветовых решений. Особенно хороша комплектация в сиреневом цвете (кто-то даже уловил отсылку к Таносу из "Мстителей"). Если рассуждать чисто утилитарно — стекло и пластик конкурируют вполне на равных, и многое тут уже вкусовщина. Да, стекло меньше царапается, приятнее выглядит и ощущается. С другой стороны, усиленный поликарбонат менее скользкий, более легкий и ударостойкий. А текстура крышки после использования не оставляет ощущения заляпанности. Теперь — о по-настоящему сомнительных решениях, которые касаются комплектации. Да, можно закрыть глаза на отсутствие адаптера питания в комплекте. Можно согласиться с Samsung в том, что перепроизводство аксессуаров захламляет планету. В конце концов, здесь "зеленая" философия выглядит уместно: многие уже сменили не одно поколение смартфонов, и лишняя зарядка в хозяйства найдется.

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Но не предусмотреть слот для карты памяти — уже чувствительное ограничение. С возможностью записывать видео 8K вы можете достичь предела в 128 и даже 256 Гб быстрее, чем думаете. И это притом, что производители позиционируют смартфон как отраду для контентмейкеров. Не будет в комплекте и наушников — Samsung явно подталкивает пользователей делать предзаказ, при котором они идут в подарок вместе с Bluetooth-маячком для контроля личных вещей. Экран S21, на первый взгляд, выглядит действительно отменно. Заставка с виртуальными песчинками очень кстати и сразу показывает его в выгодном свете: яркие цвета, плавная анимация. Чем Samsung поступились, так это разрешением: 1080х2400 против 1440x3200 у S20. С учетом того, что стоит смартфон дороже предшественника, можно обвинить компанию в том, что она "пожадничала". Но есть и другая причина. Экран с более низким разрешением обычно способствует увеличению времени автономной работы. В сочетании с искусственным интеллектом, который автоматически подстраивает частоту обновления в диапазоне от 48 до 120 Гц в зависимости от энергопотребления, это позволит аккумулятору работать дольше. А малое время жизни смартфонов Samsung — то, на что в прошлом году было особенно много жалоб. В целом энергопотребление S21 (как и всех флагманов) управляется искусственным интеллектом, который определяет, какие приложения вы используете, и автоматически калибрует настройки. И заряда действительно хватает надолго. По крайней мере 12 часов умеренно-интенсивного использования (веб-серфинг, соцсети, получасовая фотосессия и вечерний просмотр сериала) аппарат выдерживает спокойно. Пару слов о процессоре. В Россию S21 поставляется с Exynos 2100, выполненным по норме 5 нм (это расстояние между транзисторами — чем оно меньше, тем больше их умещается и тем мощнее должен быть процессор). Этот процессор быстрее и эффективнее прошлогоднего, но, если не устраивать ему забег на выносливость, разницу вы вряд ли заметите. Скорость работы в интерфейсе будет одинакова, сторонние приложения запускаются чуть быстрее. И да, на "тяжелых" играх телефон по-прежнему греется. Теперь о том, ради чего многие и покупают себе флагманы: о камере. В S20 и S21 аппаратно стоят одинаковые камеры — как фронтальная (10 мегапикселей), так и основной блок. Но в S21 больше разных AI-режимов, лучше портретная съемка, есть возможность записи 4К-видео с разных модулей камеры одновременно — подарок для влогеров. Впрочем, на максимальном разрешении фронталки не поддерживается стабилизация, так что нужно быть максимально аккуратным, чтобы ею снимать.

Описание Смазанные снимки программа подправляет, корректируя освещение и добавляя деталей © Антон Солдатов/ТАСС

AI-модуль позволяет подтянуть даже явно проблемные снимки: с шумами и плохой экспозицией. Особенно это актуально для ночного режима: даже смазанные снимки, снятые с рук, программа подправляет за секунду, корректируя освещение и добавляя деталей. Но полностью реалистичной передачи, допустим, цветов закатного неба можно не ждать — они будут высветлены. И не рассчитывайте на зум в темное время суток. Кстати, о зуме. Даже при трехкратном приближении только за счет нейросетевой обработки картинка будет смотреться сносно — при условии, что она не изобилует деталями. Но, скажем, замысловатые текстуры или надписи на расстоянии уже будут нечеткими. Но все же до возможностей Ultra младшей версии далеко. Если вы трэвел-блогер и охотник за деталями, лучше брать именно Ultra.

Описание При трехкратном приближении картинка будет смотреться сносно, но рассчитывать на четкие детали не стоит © Антон Солдатов/ТАСС