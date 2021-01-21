ХАНОЙ, 21 января. /ТАСС/. Россия передала Лаосу партию вакцины "Спутник V" с целью осуществления регистрации препарата для его использования в Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР). Об этом сообщили в четверг ТАСС в посольстве РФ в ЛНДР.

"Сегодня в Министерстве здравоохранения ЛНДР состоялась церемония передачи российской вакцины "Спутник V". Лаос присоединился к числу стран мира, принявших решение использовать российскую вакцину в борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметили в диппредставительстве.

Как рассказали в посольстве, Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о поставке препарата с лаосской компанией "Атлантик" в тесном сотрудничестве с Минздравом ЛНДР. После завершения регистрации "Спутник V" в ЛНДР, Россия поставит до конца текущего года необходимое количество вакцин.

Посол России в Лаосе Владимир Калинин, выступая на церемонии в Минздраве, отметил, что к настоящему времени около миллиона граждан РФ вакцинировались препаратом "Спутник V" без каких-либо побочных эффектов. Он сообщил, что заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран, в числе которых ряд государств АСЕАН - Лаос, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины. "Россия и Лаос договорились о поставках двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Это означает, что 25% населения ЛНДР получат доступ к эффективной и безопасной российской вакцине", - подчеркнул дипломат.

В Лаосе за все время с начала пандемии был зарегистрирован лишь 41 случай вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. К настоящему моменту все заболевшие уже вылечились. На обсервации в 32 государственных карантинных центрах сейчас находятся более 2,5 тыс. человек.