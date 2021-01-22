Жители Хабаровского края с 3 февраля смогут сделать прививку от COVID-19 в автопоезде

ТАСС, 22 января. Жители удаленных районов Хабаровского края с 3 февраля бесплатно смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции в автопоезде. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора края Михаил Дегтярев.

"У нас определены 39 учреждений, мы делаем пункты передвижные, у нас стартует 3 февраля автопоезд по удаленным районам, который кроме диагностической помощи будет оказывать, в том числе, услугу по бесплатной вакцинации", - сказал он.

По словам врио губернатора, вакцина от коронавируса доставляется в удаленные районы авиационным и железнодорожным транспортом. "Кто не входит в группу врачей, учителей или группу риска, есть возможность добровольно [вакцинироваться]. Через " Госуслуги" у нас 500 человек уже записались, и через кол-центы поликлиник записались уже пять тысяч человек", - сказал он.

Дегтярев добавил, что в январе в регионе ожидается поставка более 21 тыс. доз вакцины и еще 56 тыс. доз - в феврале. "Мы начинаем вакцинацию. Край уже получил более 5,5 тыс. доз вакцины, и в январе мы ожидаем поставку еще 21,6 тыс. вакцин. В феврале - 56 тыс. доз вакцин", - сказал врио губернатора.

Он пояснил, что в первую очередь сделать прививку смогут врачи, учителя, кроме того, журналистам также предложили пройти вакцинацию. Начали прививать людей из группы риска, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, живущих в крае, а также постояльцев домов ветеранов и домов престарелых. "Только сегодня в Хабаровском доме-интернате 450 доз предложили и ввели постояльцам учреждений", - добавил Дегтярев.

Ранее в пятницу ТАСС сообщал, что власти Хабаровского края смягчили ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса, и увеличили разрешенную загрузку учреждений культуры и спорта с 30% до 50%. Также в Хабаровске штаб разрешил провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали более 41,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умер 231 человек.