Карнавала не будет. Рио-де-Жанейро в 2021 году останется без праздника

Не последним аргументом в пользу отмены стала задержка с получением из-за рубежа вакцин от коронавируса и отсрочка начала их производства в стране в связи с отсутствием собственного сырья. Как подсчитали местные СМИ, к вечеру пятницы по всей стране привиты были чуть более 400 тыс. человек, а количество доз препаратов для иммунизации в Бразилии немногим превышает 12 млн. Собственно в Liesa и раньше не скрывали, что именно от темпов вакцинации и будет в итоге зависеть возможность провести карнавал в июле, а после объявления Паеса подтвердили, что относятся к этому решению "с пониманием".

"Никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого понимания того, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики нашего города. Однако мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах", - написал он у себя в Twitter . По словам градоначальника, успеть подготовиться к празднику, перенести который из-за пандемии предлагалось на июль, не успевают ни в префектуре, ни организаторы из Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa).

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /ТАСС/. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес в четверг поставил точку в вопросе о переносе карнавала с февраля на более поздний срок из-за пандемии - карнавала в 2021 году не будет.

"Репетиции в нашей школе начнутся только после того, как [в широком доступе] появится вакцина. А пока даже ангары (где строятся красочные декорации и повозки-платформы, на которых движутся участники карнавальной процессии - прим. ТАСС) пустуют", - признался в беседе с корреспондентом ТАСС коренной житель Рио-де-Жанейро по имени Марселу. Он уже более 20 лет выступает за школу "Портела", где в составе ансамбля барабанщиков, так называемой батерии, играет на тамбурине. Он хоть и скучает по празднику, но не считает правильным ставить под угрозу жизни и здоровье себя и других и соглашается с мнением, что как следует подготовиться к нему даже к июлю не получится.

"Зато у нас есть ровно 400 дней до карнавала 2022 года (выпадает на конец февраля - начало марта - прим. ТАСС), вот тогда-то и погуляем за все два года, вот уж не сомневайтесь", - уверен Марселу. К тому же школы самбы хоть и не могут начать репетиции, поскольку это сопряжено с необходимостью собрать на одной территории сразу большое количество своих воспитанников, но их творческие коллективы уже выбрали темы будущих выступлений и написали музыку, под которую будет проходить их шествие. Готова она и у прошлогодних чемпионов, школы "Вирадоуру", которая посвятит свое шоу сегодняшним событиям. Свое будущее выступление они озаглавили "Нет той грусти, что сможет вынести всю эту радость".

Не только вакцина

Впрочем, не только об организационных, но и о морально-этических аспектах организации праздничных мероприятий в период пандемии, унесшей свыше 215 тыс. жизней жителей Бразилии, помнят в администрации мегаполиса.

"Карнавал - это повод для улыбки, радости, праздника, песен, танцев. Нужно с уважением отнестись к памяти тех, кто ежедневно становится жертвами COVID-19 в нашем городе, штате и во всей стране", - сказала ТАСС помощница главы муниципальной компании по развитию туризма Riotur Сесилия ди Морайс, объясняя позицию городских властей. Иное решение, уточняет она, было бы "неподобающим и бесчеловечным".

Не только Рио-де-Жанейро

Хоть бразильский карнавал и ассоциируется у многих в первую очередь с Рио-де-Жанейро, но проходит он по всей стране. Об отмене февральских гуляний уже объявили 12-миллионный мегаполис Сан-Паулу и город Салвадор на северо-восточном побережье, куда также стекаются толпы туристов со всей страны и из-за рубежа.

Однако окончательного решения о возможности провести его ближе к середине года местными властями пока не озвучивалось, возможно, в том числе и потому, что на данный момент приоритетным для бразильских властей является вопрос иммунизации населения.

Карнавал вне сезона

Сама идея проведения в Рио-де-Жанейро "дополнительного карнавала" не нова, напомнили ТАСС в пресс-службе Riotur. "Сам факт того, что и.о. губернатора штата Клаудиу Кастру на прошлой неделе подписал закон, устанавливающий дополнительные праздничные дни в июле для проведения второго в году карнавала CarnaRio напрямую не связан с пандемией. В данном случае речь идет о совпадении," - сказала ди Морайс.

Иначе полагает один из авторов федеральной парламентской законодательной инициативы "о дополнительных праздничных днях в 2021 году", депутат от штата Рио-де-Жанейро Луиз Антониу Тейшейра Жуниор. "Законопроект преследует цель помочь всем, кто работает в сфере культуры, искусства, в гостиничном бизнесе, которые очень сильно пострадают от отмены карнавала в феврале", - заявил он ТАСС, отметив, что в любом случае проведение альтернативного карнавала невозможно без массовой вакцинации.

"И все же я считаю, что эту возможность не стоит полностью отбрасывать. Думаю, до 15 марта еще есть время, чтобы снова вернуться к этому вопросу", - добавил депутат, пояснив, что четырех месяцев для решения организационных моментов было бы достаточно. "Празднования проходят уже больше ста лет, схема отработана и известна. К тому же крайне важно поддержать туристический сектор и работников культуры, ведь они также имеют большое социально-экономическое значение для нашей страны", - подытожил он.

Гид по Рио-де-Жанейро и Бразилии, наша соотечественница Алена согласна, что проведение дополнительного карнавала в июле "было бы огромным плюсом для увеличения турпотока". "В то же время я знаю, что непосредственные участники карнавальных шествий - организаторы уличных блоков и школы самбы - считают, что это маркетинг, реклама, пиар и деньги. У него нет такого эмоционально насыщенного бэкграунда, как у февральского, и это будет накладывать отпечаток на выступление", - считает она.

А вот тем, кому доведется оказаться на трибунах самбадрома Маркиз де Сапукаи в следующем феврале, в период "настоящего карнавала", посчастливится увидеть необычайное шоу, полагает Алена, предлагая заранее озаботиться организацией поездки в свете ожидаемого экспертами туристического бума. Что касается тематики выступлений, она полагает, что традиционные политические темы уступят место новым более близким и понятным всем общечеловеческим ценностям.

"Это будет карнавал про людей. Про друзей, семью, про жертвы и самопожертвование врачей. Уверена, будет очень эмоционально", - предположила она в беседе с корреспондентом ТАСС.