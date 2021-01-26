Попова сообщила, что иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от "британского" штамма

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иммунитет у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, защищает и от "британской" мутации. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем исследование вируса, который мы выделили в нашем научном центре "Вектор". Могу сказать, что на сегодняшний день программа реализуется по графику в полном объеме, но уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается и очень эффективен и противодействует "британскому" штамму, который имеет определенные мутации", - сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что эти результаты внушают оптимизм. Кроме того, Роспотребнадзор следит за научными исследованиями других стран на эту тему. Так, например, по ее словам, бельгийские ученые на математической модели показали, что способность передачи новой мутации коронавируса увеличивается лишь на 36%, а не на 70%, как было заявлено ранее.

Попова также подчеркнула, что число секвенирований "британской" мутации было увеличено, а новая ПЦР-тест-система, способная отличить новые штаммы, проходит тестирование.