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Пандемия COVID-19

Центр им. Чумакова планирует подать документы в ВОЗ на преквалификацию вакцины от COVID-19

Ранее центр направил документы для регистрации вакцины в России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) планирует подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в среду.

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"Все необходимые документы для регистрации нашей вакцины в России мы, как сообщалось ранее, уже направили в Минздрав и теперь ждем официального ответа. Надеемся получить документы о регистрации где-то в середине февраля. После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата. Собственно, это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок", - сказал он.

Программа ВОЗ по преквалификации лекарственных средств обеспечивает соответствие лекарственных средств, поставляемых закупочными организациями, мировым стандартам качества, безопасности и эффективности.

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