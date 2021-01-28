В Москве прошла церемония прощания с Сергеем Приходько

Желающие почтить память бывшего замглавы кабмина приходили в четверг утром в прощальный зал ЦКБ на улице маршала Тимошенко. На церемонию пришли заместитель главы Совета безопасности России, бывший премьер-министр и президент Дмитрий Медведев, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер - глава Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьер Алексей Оверчук, ряд министров, политиков и общественных деятелей.

Песков рассказал журналистам, что проработал с Приходько "практически 20 лет, всю свою взрослую жизнь". "Он меня чему-то учил, на его примере я многому научился. Это человек, который жил вместе со страной и очень много оставил", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Кириенко отметил, что Приходько "в первую очередь был глубоко порядочным человеком, настоящим другом". "По отношению к нему очень подходит такое слово, как достоинство. Все, что он делал в жизни и в работе, было очень достойно. Он мужественный человек, с достоинством он прошел всю жизнь, с достоинством и мужеством он боролся с неизлечимой болезнью. И с этим достоинством он останется в нашей памяти", - добавил Кириенко.

Профессиональный и принципиальный

Медведев на церемонии прощания выразил искренние соболезнования в связи со смертью Приходько, отметив, что "трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени". Он рассказал, что познакомился с Приходько более 20 лет назад, "и Сергей Эдуардович поразил своей удивительной целеустремленностью, нацеленностью на результат, было ощущение, что он готов работать 24 часа в сутки". "Собственно, он это и делал. Делал высокопрофессионально, подчас - исключительно принципиально", - добавил Медведев. По словам замглавы Совбеза, Приходько "всю жизнь работал на нашу страну, наше государство, был госслужащим в высшем смысле этого слова, делая эту работу исключительно добросовестно".

Медведев напомнил, что Приходько "прошел большую государственную школу, был и на дипломатическом поприще, работал помощником президента по международным вопросам, причем со всеми тремя президентами". "Даже то, что он работал с тремя президентами, говорит о том, насколько высоки были его таланты и способности, чтобы заниматься такой деятельностью", - добавил замглавы СБ РФ.

"Сергей для нас был не просто большой руководитель, он был просто хороший человек, и мы ценили общение с ним как с нашим товарищем и другом, человеком, с которым всегда можно посоветоваться, пообщаться, поговорить на любую тему или просто отдохнуть - он был нормальный человек в этом смысле, близкий каждому из нас. Таким он в нашей памяти и останется", - заключил Медведев.