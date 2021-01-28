В Подмосковье запустили СМС-оповещение о втором этапе вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сервис по напоминаю с помощью СМС о прохождении второго этапа вакцинации от новой коронавирусной инфекции запустили в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы стремимся сделать вакцинацию от COVID-19 максимально доступной и удобной для жителей региона. Для того, чтобы пациенты не забывали прийти на второй этап вакцинации, мы запустили СМС-уведомления. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве напомнили, что в Московской области вакцинацию от коронавируса прошли уже свыше 60 тыс. человек. Сделать прививку можно в поликлинике, ряде торговых центров или мобильном ФАПе.