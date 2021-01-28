Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько

"Ушел из жизни наш близкий друг, товарищ. Он очень любил слово товарищ. Говорил, что мы должны всегда в отношении близких людей проявлять "товарищизм". Сергею многие афоризмы принадлежали. То, как он относился к жизни, у многих вызывало зависть. Он ее любил во всех проявлениях и получал от нее удовольствие всегда и в любой ситуации, в том числе в том, что было для него главным. Главным для него была работа, служение Родине", - сказал Лавров в четверг на церемонии прощания с Приходько, который умер 26 января на 65-м году жизни после продолжительной болезни.

Лавров напомнил, что Приходько долгие годы работал в МИД, потом в администрации президента и аппарате правительства. "Стал одним из членов так называемого мидовского ядра в администрации президента. С тех пор во многом благодаря созданному заделу, это мидовское ядро расширяется и обеспечивает очень тесную связку между администрацией и нашим ведомством. Это тоже является достижением, может быть бюрократическим, но оно реально помогает более эффективно решать государственные задачи", - подчеркнул министр.

Как отметил глава МИД РФ, Приходько был очень требовательным руководителем, но прежде всего требовательным к себе: "Мог во внутренних делах правительства резко указывать на необходимость дисциплины в выполнении заданий руководства. Мог также резко в нужный момент ставить вопрос на международных переговорах".

"Считаю, что Сергей - один из наиболее близких мне по духу товарищей. У меня есть ощущение, что у нас с ним было практически одинаковое чувство юмора, в том числе в самых сложных ситуациях. Оно выручало и гарантировало то, что какие бы обстоятельства ни были накануне, то, что необходимо сделать утром для обеспечения работы президента, председателя правительства, будет сделано обязательно. Эта целеустремленность, любовь к жизни через свою профессиональную ответственность, через понимание роли настоящего государственника - я буду помнить это всегда", - заключил Лавров.