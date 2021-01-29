Песков заявил, что Путин был поклонником твердой гражданской позиции Василия Ланового

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ценил не только артистический талант Василия Ланового, но и, в первую очередь, его гражданскую позицию и активную общественную деятельность. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что они хорошо знали друг друга, они общались. Путин был поклонником, разумеется, и артистического таланта Ланового, но, главное, его твердой гражданской позиции, которую он никогда не скрывал, и того, сколько сил он тратил именно на общественную деятельность", - сказал Песков. Он также напомнил, что ранее Путин уже выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной артиста.

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. Всенародную любовь и признание он завоевал в том числе благодаря своим ролям в фильмах "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны". С 1957 года был актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Лановой в 2015 году стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", был сопредседателем его центрального штаба. В ежегодных шествиях "Бессмертного полка" принимает участие в том числе президент России.