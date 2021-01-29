ДУМ запросило состав "Спутника V" для определения его дозволенности мусульманам

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ запросил у директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины "Спутник V" для того, чтобы определить, позволено ли мусульманам ее использовать. Это было сделано в связи с многочисленными обращениями верующих, говорится в документе, который предоставил ТАСС в пятницу заместитель председателя совета улемов, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

"В ДУМ РФ поступают частые обращения от мусульман России относительно дозволенности или запретности данной вакцины с точки зрения ислама, так как определенные вещества, входящие в ее состав, могут оказаться недозволительными для верующих. Ввиду вышесказанного просим Вас, уважаемый Александр Леонидович, предоставить Совету улемов ДУМ РФ подробную информацию о содержании "Спутника V", что поспособствует вынесению верного богословского заключения о дозволенности либо запретности данной вакцины для мусульман", - говорится в обращении.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка центра им. Гамалеи Минздрава получила название "Спутник V". Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени планируется регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.