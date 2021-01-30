Сингапур сохраняет действующие требования для прибывающих на прямых рейсах из Москвы

СИНГАПУР, 30 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Сингапура сохраняют действующие ограничения и санитарно-эпидемиологические требования к прибывающим из-за рубежа пассажирам, в том числе после восстановления прямых рейсов в Москву. Так прокомментировал в субботу корреспонденту ТАСС директор департамента воздушного транспорта управления гражданской авиации республики Даниэл Н решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией о возобновлении Россией авиасообщения с Сингапуром.

"Компания Singapore Airlines возобновила с 27 января полеты в Москву", - отметил представитель ведомства. "На пассажиров этих рейсов распространяются все действующие ограничения на поездки, они должны соблюдать пограничные и санитарные меры", - уточнил Н.

Власти Сингапура с 23 марта прошлого года запретили въезд иностранцев, не имеющих вида на жительство или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и прочее). При этом с июня правительство на взаимной основе приступило к установлению механизмов упрощенных поездок с деловыми или служебными целями с рядом стран, а также разрешило в одностороннем порядке въезжать жителям Австралии, Вьетнама, Китая и Новой Зеландии.

О поэтапном возобновлении авиасообщения

Оперативный штаб 28 января объявил о возобновлении с 8 февраля международного авиасообщения c Сингапуром, рейсы будут выполняться три раза в неделю.

В марте 2020 года Россия на фоне пандемии приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж, для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета прошлого года РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу.

Штаб принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, исходя из критериев эпидемиологической безопасности: число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения не должно превышать 40, суточный прирост заразившихся составляет не более 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней - не более 1.