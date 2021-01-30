СК нашел у арестованного за избиение полицейского на акции в Москве военную экипировку

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Следователи обнаружили у Станислава Ахмедова, арестованного за избиение полицейского в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы, ножи и военную экипировку. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По местам жительства фигуранта проведены обыски, в ходе которых обнаружены предметы, имеющие значение для дела, а также бронежилет, военная экипировка и ножи", - сказала она.

По версии следствия, 23 января мужчина 1986 года рождения на несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в голову.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы, по ходатайству следствия суд заключил под стражу Станислава Ахмедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

На видеозаписи, распространенной в интернете, видно, как митингующие 23 января повалили на землю бойца спецподразделения полиции, а Ахмедов бьет его ногой.

Он стал восьмым задержанным за противоправные действия на несогласованной акции 23 января в Москве.