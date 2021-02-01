В Москве простятся с Василием Лановым

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым, который умер 28 января на 88-м году жизни, пройдет в Театре имени Вахтангова в понедельник.

"Прощание с народным артистом СССР Василием Семеновичем Лановым будет проходить 1 февраля в Театре имени Евгения Вахтангова с 10:00 до 12:00", - сообщили в пресс-службе. Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Актер в начале января попал в больницу с коронавирусом. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония". Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС 28 января, что артист в связи с ухудшением состояния переведен в реанимацию. В тот же день актер умер.