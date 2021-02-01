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Путин возложил цветы к могилам Ланового и Примакова на Новодевичьем кладбище

Президент назвал смерть актера невосполнимой утратой
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище.

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Глава государства возложил цветы к захоронению, почтив память артиста. 

Также президент возложил цветы к могиле экс-премьер-министра РФ Евгения Примакова, который был похоронен на Новодевичьем кладбище в 2015 году.

До этого Путин посетил на Новодевичьем кладбище могилу первого президента РФ Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет.

В новость внесены изменения (18:40 мск) - добавлены подробности.

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