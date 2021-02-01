Путин возложил цветы к могилам Ланового и Примакова на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище.

На эту тему

Глава государства возложил цветы к захоронению, почтив память артиста.

Также президент возложил цветы к могиле экс-премьер-министра РФ Евгения Примакова, который был похоронен на Новодевичьем кладбище в 2015 году.

До этого Путин посетил на Новодевичьем кладбище могилу первого президента РФ Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет.

В новость внесены изменения (18:40 мск) - добавлены подробности.