Крашенинников: менять законы в спешке после несогласованных акций не требуется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Потребности в изменении законодательства "на горячую голову" после несанкционированных акций 23 и 31 января, в которых принимали участие и несовершеннолетние, нет. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации своей книги "Советское право. Итоги" в Екатеринбурге.

"Я не уверен, что на горячую голову надо менять законодательство, но то, что детей вытаскивают, прикрытие детьми - это совершенно неправильно. Мы все должны жить в правовом поле. Надо все проанализировать", - сказал Крашенинников, отвечая на вопрос о реакции на несанкционированные акции.

Он также отметил, что Госдума изучит вопрос о введении закона об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против граждан России. "Будем разбирать, изучать вопрос", - сказал он. Первого февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил установления уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. По его мнению, наказание за такие действия необходимо, и соответствующие поправки могут быть внесены в принятый в первом чтении в 2018 году законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ к его второму чтению.

Проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ, принятый в первом чтении, был внесен 14 мая 2018 года спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также лидерами всех парламентских фракций. Он дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". В соответствии с ней максимальные меры ответственности за исполнение западных санкций на территории России предусмотрены в виде четырех лет лишения свободы.

Второе чтение законопроекта было перенесено для проведения консультаций с бизнесом, который выразил обеспокоенность инициативой в ее первоначальной редакции.

О несогласованных акциях

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.