AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V"

"Я думаю, что любые данные или любая вакцина, которые демонстрируют высокие уровни эффективности, обнадеживают, потому что мы нуждаемся в том, чтобы эти вакцины были эффективными", - приводит его слова агентство Reuters .

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca считает обнадеживающими результаты третьей фазы клинического исследования вакцины от коронавируса "Спутник V". И считает особенно важными испытания по комбинации своей вакцины с российской. Об этом заявил в среду глава направления научных исследований AstraZeneca Менелас Пангалос.

"Что касается исследований по рекомбинированию, которые мы проводим в клинике, используя нашу вакцину и вакцину "Спутник V", мы должны заниматься этим больше, потому что в конечном счете мы хотим понять, насколько эти вакцины взаимозаменяемы", - сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу Sky News, что результаты совместных клинических испытаний комбинации российского препарата с вакциной AstraZeneca будут получены не ранее марта или апреля. Дмитриев добавил, что при совместных испытаниях исследуют эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса. Ранее глава фонда сообщал, что клинические испытания комбинации российского препарата "Спутник V" с вакциной AstraZeneca начнутся на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, а позже и в Саудовской Аравии.

1 декабря 2020 года РФПИ, центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины. Согласно выводам она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" обнаружены у 98% добровольцев.