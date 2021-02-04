ДУМ РФ проверит на дозволенность мусульманам "Спутник V" и другие вакцины

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ запросит у разработчиков информацию о составе российских вакцин от коронавируса помимо "Спутника V", состав которой уже изучается советом. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя совета улемов, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Говоря о дозволенности вакцинирования важно подчеркнуть, что вакцина считается допустимой только в том случае, если иной альтернативы для сохранения жизни и здоровья человека нет. Поэтому Совет улемов направит соответствующие запросы и другим разработчикам вакцин от коронавируса", - сказал он.

Ранее в связи с многочисленными обращениями верующих Совет улемов запросил у директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины "Спутник V" для того, чтобы определить, позволено ли мусульманам ее использовать.

Аляутдинов отметил, что изучение вакцины "Спутник V" сейчас продолжается. "Предварительное изучение состава не выявило наличие в вакцине компонентов человеческого и свиного происхождения, однако в центр были направлены уточняющие вопросы. Рабочий процесс по данному вопросу продолжается, Совет улемов ДУМ РФ тесно взаимодействует с Центром им. Н. Ф. Гамалеи. После получения всей необходимой информации будет обнародовано экспертное заключение на этот счет", - добавил муфтий.

В пресс-службе ДУМ РФ ТАСС сообщили, что фетва (богословское заключение) Совета улемов по поводу допустимости использования вакцины "Спутник V" мусульманами ожидается в ближайшие дни.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка центра им. Гамалеи Минздрава получила название "Спутник V". Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени планируется регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.