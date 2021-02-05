Авиасообщение с Чукоткой возобновили после циклона

ТАСС, 5 февраля. Рейс из аэропорта Анадыря в Москву вылетел спустя пять дней с запланированной даты из-за непогоды, следует из данных онлайн-табло чукотского аэропорта.

Вылетел рейс во Внуково, при этом задержанными все еще остаются самолеты в Залив Креста, Беринговский, Петропавловск-Камчатский, Кепервеем, Марково, Провидения, Ваеги, Владивосток и Хабаровск.

31 января в Анадыре и Анадырском районе Чукотки было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 40 м/с. Были отменены занятия в школах и ряд автобусных рейсов. 1 февраля была приостановлена работа аэропорта в Анадыре. Сейчас в окружной столице идет снег, скорость ветра составляет около 12 м/с.