ЕК не исключает централизованных закупок "Спутника V", если страны ЕС выразят интерес

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не исключает централизованных закупок Евросоюзом российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если страны ЕС выразят к ним интерес. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Для обсуждения вопроса о централизованных закупках ["Спутника V"] существует специальный форум: страны - члены [ЕС] могут обсуждать это с представителями Еврокомиссии в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин. Этот вопрос сейчас не решается нами, для этого есть специальный формат, который позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя", - заявил он, отвечая на вопрос, о необходимости подписания Еврокомиссией централизованного общеевропейского контракта на закупку "Спутника V", чтобы избежать острой конкуренции между странами ЕС, как только российская вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Таким образом, Еврокомиссия фактически впервые признала возможность не исключительного, а системного использования российской вакцины в странах Евросоюза, включая подписание общеевропейского контракта на его закупку или производство на территории Евросоюза.

В то же время Мамер отметил, что, по его мнению, созданный Еврокомиссией в 2020 году пакет контрактов на предзаказ шести вакцин от западных производителей "должен обеспечить Евросоюз значительным объемом вакцины, достаточным для вакцинации населения".

Ранее в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, находящийся в России с визитом заявил на пресс-конференции в Москве, что надеется на скорейшую сертификацию российской вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Боррель поздравил РФ с успехом и отметил, что достижения российских ученых полезны для всего человечества. "Для нас это будет хорошей новостью, - подчеркнул представитель ЕС. - У нас, как вы знаете, вакцин не хватает. И дополнительный источник поставок только приветствуется".

Журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.