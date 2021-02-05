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ФПА опрашивает адвокатов в связи с их недопуском к задержанным в отделы полиции

Ранее руководство палаты обратилось в МВД в связи со случаями недопуска адвокатов к задержанным участникам несогласованных акций

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов России организовала опрос адвокатов об обстоятельствах их недопуска к задержанным в отделы полиции. Об этом сообщается на сайте ФПА.

"Исполнительный директор Федеральной палаты адвокатов РФ Оксана Сергеева направила президентам адвокатских палат субъектов РФ письмо с просьбой организовать анкетирование адвокатов об обстоятельствах их недопуска к доверителям в территориальные отделы МВД РФ", - сообщает палата.

Полученная информация станет основой исследования, которое проводит палата.

Ранее президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко и другие руководители палаты обратились к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву в связи с многочисленными случаями недопуска адвокатов к задержанным участникам несогласованных акций.

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