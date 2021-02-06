Число привившихся от коронавируса жителей Петербурга превысило 100 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 102 тыс. человек вакцинировались от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе COVID-19.

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"За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привит 7 841 человек, вторично - 1 808", - говорится в сообщении совета.

Всего в Петербург к настоящему времени поступило 218,6 тыс. комплектов вакцины.

О количестве свободных коек

По данным координационного совета, количество свободных коек для больных с коронавирусом в стационарах Санкт-Петербурга увеличилось до 44,9%.

"Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5 637 - 44,9% от всего коечного фонда", - сказано в сообщении совета.

В настоящее время помощь больным с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге оказывают 17 городских и восемь федеральных стационаров, в них развернуто 12,5 тыс. инфекционных коек. Ранее сообщалось, что в городе свободно около 40% коек для больных с коронавирусом.

"Количество поступлений пациентов в стационары и общее суточное число взятых проб ПЦР на SARS-CoV-2 в сравнении с прошлой субботой показали снижение соответственно на 21,6% и 12,1%", - отмечается в сообщении межведомственного совета.

По последним данным, в Петербурге выявили 343 640 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 245 947 человек, умерли 10 042. За последние сутки в городе выявили 1 248 случаев заражения.

В новость внесены изменения (22:20 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.