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Пандемия COVID-19

"Спутник V" теперь можно применять в Венгрии. Главное о коронавирусе за 7 февраля

© EPA-EFE/Tamas Vasvari
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 3 967 281 случай заражения, из них новых — 16 048 (минимум с 22 октября). За сутки умерли 432 человека (минимум с 30 ноября), за весь период — 76 661.
  • Масочный режим в стране может быть ослаблен уже к концу весны, если будут соблюдены некоторые факторы, сообщает РБК со ссылкой на мнение ученых.

Москва 

  • Всего зафиксировано 943 724 случая заражения, из них новых — 2 028. Госпитализирован 761 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 105,7 млн случаев заражения, умерли 2 309 350 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Национальный центр общественного здравоохранения постановил, что "Спутник V" можно начать применять в Венгрии.
  • Руководство американской компании Kroger, которой принадлежит одна из крупнейших в США сетей магазинов, будет выплачивать по $100 сотрудникам, если они пройдут вакцинацию.
  • Британские власти заявили, что не намерены вводить "ковидные паспорта".
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Венгерский центр здравоохранения окончательно одобрил применение "Спутника V"
В Венгрии также используются вакцины компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca
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