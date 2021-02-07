"Спутник V" теперь можно применять в Венгрии. Главное о коронавирусе за 7 февраля

Россия
- Всего зафиксирован 3 967 281 случай заражения, из них новых — 16 048 (минимум с 22 октября). За сутки умерли 432 человека (минимум с 30 ноября), за весь период — 76 661.
- Масочный режим в стране может быть ослаблен уже к концу весны, если будут соблюдены некоторые факторы, сообщает РБК со ссылкой на мнение ученых.
Москва
- Всего зафиксировано 943 724 случая заражения, из них новых — 2 028. Госпитализирован 761 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 105,7 млн случаев заражения, умерли 2 309 350 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Национальный центр общественного здравоохранения постановил, что "Спутник V" можно начать применять в Венгрии.
- Руководство американской компании Kroger, которой принадлежит одна из крупнейших в США сетей магазинов, будет выплачивать по $100 сотрудникам, если они пройдут вакцинацию.
- Британские власти заявили, что не намерены вводить "ковидные паспорта".