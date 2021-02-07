В Забайкалье полностью восстановили движение после схода вагонов

ЧИТА, 7 февраля. /ТАСС/. Ремонтники Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в ночь на понедельник полностью восстановили движение в районе станции Нанагры, где с рельсов сошли 17 вагонов, сообщила пресс-служба ЗабЖД.

"8 февраля 2021 года в 01:37 (19:37 мск 7 февраля) завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на станции Нанагры Забайкальской железной дороги. Движение по станции осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. В ликвидации последствий схода участвовали более 250 железнодорожников, использовалось два восстановительных поезда.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье 7 февраля в 05:56 (23:56 мск 6 февраля). Из-за аварии в итоге были задержаны два пассажирских поезда. Пассажиров обеспечили горячим питанием.