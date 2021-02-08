Мадуро считает вакцину "Спутник V" самой безопасной

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" самой безопасной.

"Я не хочу говорить ничего плохого ни про одну из вакцин. Я только говорю хорошее о той, которая, как было доказано здесь путем испытаний, самая безопасная", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Сейчас в мире все начали соглашаться с тем, что "Спутник V" - лучшая и самая безопасная вакцина. Мы говорили об этом с августа", - отметил Мадуро.

В декабре вице-президент страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения. Ранее сообщалось о получении Каракасом 2 тыс. доз российского препараты для участия в третьей фазе клинических испытаний.