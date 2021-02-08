Премьер Чехии заявил, что в стране хотят, чтобы "Спутник V" зарегистрировали в ЕС

ПРАГА, 8 февраля. /ТАСС/. Чехия желает, чтобы российская вакцина против коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в Европейском агентстве по лекарственным препаратам. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр республики Андрей Бабиш в видеообращении к согражданам в Facebook .

"Мы хотим, чтобы "Спутник V" прошел регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, - отметил он. - Вопрос в том, обратятся ли производители "Спутника V" насчет регистрации ввиду недостатка этой вакцины [из-за растущего в мире спроса]. Вопросом также является, станет ли наш Государственный институт контроля за лекарственными препаратами заниматься рассмотрением темы [выдачи разрешения на применение российской вакцины в Чехии], если производители "Спутника V" не обратятся насчет регистрации в Европейское агентство по лекарственным препаратам".

Бабиш подчеркнул, что получает письма от соотечественников с рекомендациями властям закупить "Спутник V" для применения в Чехии, так как российская вакцина является безопасной и продемонстрировала свою высокую эффективность. "Мы рассмотрим этот вопрос. Нам нужны вакцины прямо сейчас - в феврале, марте, апреле", - заверил он.

По словам главы правительства, во втором квартале текущего года страна должна получить 10,4 млн доз различных препаратов. Он отметил, что в настоящее время в Чехии, власти которой стремятся к вакцинации более 100 тыс. жителей ежедневно, ощущается острая нехватка препарата.

Между тем, как ранее сообщили местные СМИ, министерство здравоохранения уже изучает юридические возможности, чтобы оперативно решить вопрос об использовании в республике "Спутника V" без его предварительной регистрации в Евросоюзе.

Процесс вакцинации

В Чехию, по словам Бабиша, к настоящему моменту поступило 511 710 доз вакцины. Прививки сделаны 346 439 жителям страны, из которых 91 059 уже получили вторую дозу. Вакцинацию прошли 98 985 из 440 тысяч граждан старше 80 лет.

В республику поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в страну значительно сократились.

Ситуация не улучшается

"Эпидемия [коронавируса в Чехии] пока не идет на спад. Не уменьшается число госпитализированных [с COVID-19]. В республике большое число заразившихся, распространяется британский штамм коронавируса", - подчеркнул премьер.

Власти, тем не менее, планируют изучить возможность постепенного возобновления занятий в школах и вузах. При соблюдении максимальных мер эпидемиологической безопасности это может произойти в течение ближайших недель.

"Это, конечно, большой риск, и мы [правительство] должны все продумать", - сказал Бабиш.

Он проинформировал, что на текущей неделе власти могут разрешить вакцинацию жителей республики старше 60 лет. Пока ее проходят только граждане в возрасте от 80 лет, медики и сотрудники служб, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом.