Голикова: число пунктов вакцинации от коронавируса в России выросло до 3 655

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число пунктов, развернутых для вакцинации от коронавируса, в России увеличилось до 3 655. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"На сегодняшний день организовано достаточно большое количество - 3 655 - пунктов вакцинации. При этом я должна сказать, что количество пунктов зависит от объема вакцины, поступающей в регионы", - сообщила Голикова.

Она добавила, что в ряде регионов организован довоз россиян и мобильные пункты проведения вакцинации.

Голикова напомнила, что с 18 января в тестовом режиме была запущена запись на вакцинацию, с 31 января - в обычном режиме. В результате почти 49 тыс. россиян записались на вакцинацию. С 1 февраля на портале госуслуг появилась опция записаться в лист ожидания на вакцинацию, сейчас там 121 тыс. человек.

По ее данным, более 8,62 млн доз вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" произведено на данный момент. "По данным на вечер вчерашнего дня, нарастающим итогом произведено более 8,62 млн доз полнокомплектных вакцин. Это в основном вакцина "Спутник V" и небольшие объемы вакцины "ЭпиВакКорона", - сообщила Голикова.

Она уточнила, что доставлено в регионы или распределено 5,3 млн доз. Голикова объяснила, что разница между объемами производства и объемами вакцин, которые распределены и доставлены в регионы, связана с необходимостью проведения контроля качества выпущенных вакцин и логистикой.